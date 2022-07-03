В посольстве РФ заявили, что Турция не оповещала о задержании российского сухогруза

Фото: ТАСС/Денис Соловых

Власти Турции официально не уведомляли о задержании российского сухогруза, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Анкаре.

"Турция нас официально об этом на данный момент не оповещала", – отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что якобы перевозившее украинское зерно грузовое судно РФ задержано в Турции.

По словам посла Украины Василия Боднара, дальнейшая судьба судна решится в понедельник, 4 июля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

