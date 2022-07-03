Российское судно с украинским зерном задержали в Турции – СМИ

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Якобы перевозившее украинское зерно грузовое судно РФ задержано в Турции, сообщает агентство Reuters со ссылкой на посла Украины Василия Боднара.

"Мы полностью сотрудничаем (с Турцией. – Прим. ред.). В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", – заявил он.

По его словам, дальнейшая судьба судна решится в понедельник, 4 июля.

Ранее сообщалось, что Киев попросил Анкару задержать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

По информации агентства, на борту корабля находится 4,5 тысячи тон зерна. Помимо этого, в Минюст Турции было направлено письмо о судне с 7 тысячами тонн сельскохозяйственного груза, плывущем в Карасу.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ситуации с вывозом украинского зерна из Одессы пока нет никакого прогресса. По его словам, Россия и Украина не приблизились к достижению договоренностей по данному вопросу. Песков отметил, что для разрешения этой ситуации Украина должна разминировать подходы к своим портам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

