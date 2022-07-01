Киев попросил Анкару задержать везущий зерно сухогруз под флагом России – СМИ

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Киев попросил Анкару задержать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.

По информации агентства, на борту корабля находится 4,5 тысячи тон зерна. Помимо этого, в Минюст Турции было направлено письмо о судне с 7 тысячами тонн сельскохозяйственного груза, плывущем в Карасу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ситуации с вывозом украинского зерна из Одессы пока нет никакого прогресса. По его словам, Россия и Украина не приблизились к достижению договоренностей по данному вопросу. Песков отметил, что для разрешения этой ситуации Украина должна разминировать подходы к своим портам.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

