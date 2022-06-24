Путин заявил о циничном отношении Запада к проблемам развивающихся стран

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил, что резкий скачок цен на зерно прежде всего оказал негативное влияние на рынки развивающихся стран, передает его слова РИА Новости.

"Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна", – сказал Путин в ходе выступления по видеосвязи на саммите "БРИКС плюс", напомнив циничные слова Марии-Антуанетты, которая якобы, глядя из окна дворца на голодных бастующих, сказала: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные".

Президент добавил, что вокруг доставки украинского зерна Западом искусственно создается истерика, при том что Россия никак не препятствует его вывозу с Украины. Он также в очередной раз подтвердил готовность России обеспечить беспрепятственный транзит зерна с Украины, однако для этого необходима конструктивная позиция украинских властей.

Президент также подчеркнул, что РФ в текущем году может обеспечить поставки 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки.

Ранее Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что Россия не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

