Вывоз украинского зерна может стать частью оплаты Киевом поставок оружия – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Вывоз украинского зерна может стать частью оплаты за поставки Киеву оружия. Об этом сообщил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", – отметил он.
Между тем президент заявил, что российская сторона не препятствует поставкам продовольствия с Украины, проблема сводится к необходимости разминировать порты. Он уточнил, что, когда это произойдет, продовольствие можно будет вывезти. Россия, в свою очередь, обеспечит безопасность проводки гражданских кораблей. Президент напомнил, что РФ не минировала черноморские порты Украины.
Он отметил, что существует 5–6 вариантов вывоза украинского зерна, при этом власти Киева должны решить, как это сделать, "не ориентируясь на своих хозяев из-за океана".
"Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешевый путь, кстати говоря, – через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки", – сказал российский лидер.
По словам президента, Россия способна увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Так, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн.
В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины посредством железных дорог из-за невозможности его отправки по морю.
По словам американского лидера, проблема заключается в разной ширине железнодорожной колеи на Украине и в Европе. Для ее решения планируется создать временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, откуда зерно будет перегружаться в европейские поезда и затем доставляться по всему миру.
Ситуация в мировой экономике обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Деньги 24": рынок зерновых
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: