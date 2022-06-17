Вывоз украинского зерна может стать частью оплаты Киевом поставок оружия – Путин

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Вывоз украинского зерна может стать частью оплаты за поставки Киеву оружия. Об этом сообщил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно", – отметил он.

Между тем президент заявил, что российская сторона не препятствует поставкам продовольствия с Украины, проблема сводится к необходимости разминировать порты. Он уточнил, что, когда это произойдет, продовольствие можно будет вывезти. Россия, в свою очередь, обеспечит безопасность проводки гражданских кораблей. Президент напомнил, что РФ не минировала черноморские порты Украины.

Он отметил, что существует 5–6 вариантов вывоза украинского зерна, при этом власти Киева должны решить, как это сделать, "не ориентируясь на своих хозяев из-за океана".

"Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите – самый дешевый путь, кстати говоря, – через Польшу, Румынию, сколько угодно, там пять или шесть вариантов вывозки", – сказал российский лидер.

По словам президента, Россия способна увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Так, объем поставок зерна может вырасти в следующем сезоне до 50 миллионов тонн.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины посредством железных дорог из-за невозможности его отправки по морю.

По словам американского лидера, проблема заключается в разной ширине железнодорожной колеи на Украине и в Европе. Для ее решения планируется создать временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, откуда зерно будет перегружаться в европейские поезда и затем доставляться по всему миру.

Ситуация в мировой экономике обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

