Экономические ошибки Запада привели к дефициту продовольствия – Путин

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Ошибки стран Запада в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности, заявил Владимир Путин. Об этом говорится в приветственной телеграмме президента России участникам Петербургского международного экономического форума, размещенной на сайте Кремля.

"Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы", – заявил Путин.

По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.

"В центре внимания его участников – российских и зарубежных политиков, ученых и предпринимателей – самые разные темы отечественной и мировой экономики: от конкретных направлений отраслевого сотрудничества до обеспечения информационной безопасности и охраны окружающей среды", – заключил глава РФ.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня.

Ранее Путин заявил, что кризис на мировом энергетическом рынке был спровоцирован недальновидной политикой европейских стран. По мнению Путина, многие политические силы США и Европы спекулируют на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, продвигая зеленую повестку.