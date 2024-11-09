ТАСС: ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Бейрута

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Израильские истребители нанесли удары по южным окраинам Бейрута, где находятся объекты ливанской шиитской организации "Хезболла". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

По его словам, под обстрелом оказались шесть зданий в квартале Харет-Хорейк и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна. Также ожидаются воздушные рейды ЦАХАЛ на предместье Хадас-Бейрут.

Израильские ВВС ранее нанесли удар по жилому зданию в городе Барже в 30 километрах к югу от ливанского Бейрута. Предварительно, в результате обстрела погибли 15 человек.

Власти Турции передали ООН письмо, в котором 52 страны призвали ввести оружейное эмбарго против Израиля. Документ также был подписан Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества.