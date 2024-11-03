Более 50 стран призвали ОНН ввести оружейное эмбарго против Израиля

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Власти Турции передали ООН письмо, в котором 52 страны призывают ввести оружейное эмбарго против Израиля, сообщает агентство "Анадолу".

Документ также был подписан двумя организациями – Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества. Авторы письма считают, что Израиль нарушает права человека и международные нормы гуманитарного права во время боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Израиль, как сообщалось ранее, не согласен с этими обвинениями.

По информации издания, помимо Турции письмо подписали Россия, Казахстан, ОАЭ, Бразилия, КНР, Иран, ЮАР, Киргизия, Саудовская Аравия.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон сообщил, что Израиль будет стоять на своем и использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты граждан. Дипломат добавил, что заявление Тегерана о нарушении Израилем международного права является нелепым.