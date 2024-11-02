США и Израиль получат сокрушительный ответ на действия в отношении Ирана

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что государство ответит сокрушительным ударом Израилю и США в ответ на их враждебные действия в отношении Тегерана, иранской нации и Исламского сопротивления. Об этом сообщает информационное агентство иранского парламента ICANA.

В свою очередь, член комитета по национальной безопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косар в интервью порталу Didban Iran заявил, что военный ответ Ирана на израильский удар, нанесенный по иранским объектам 26 октября, станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

"Группы сопротивления в (Ближневосточном. – Прим. ред.) регионе объединятся с нашими вооруженными силами для того, чтобы ответить сионистскому режиму (Израилю – Прим. ред.)", – передает ТАСС.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США. Как отмечал источник, этот ответ будет решительным и болезненным.

Армия Израиля нанесла серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

В Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.