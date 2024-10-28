"Галей ЦАХАЛ": Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

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Израильские силы в результате атаки на военные объекты Ирана 26 октября уничтожили весь стратегический оборонный потенциал республики. Об этом сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" на своей странице в соцсети X со ссылкой на источники в национальной системе безопасности.

Утверждается, что бойцы ЦАХАЛ уничтожили все батареи зенитных ракет большой дальности Ирана и радары дальнего обнаружения. Основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и на западе Ирана, откуда запускались баллистические ракеты в сторону еврейского государства.

Кроме того, согласно данным источников в Армии обороны Израиля, Иран потерял стратегические возможности ракет класса "земля–воздух" на ближайшие два–три года, поскольку закупить новые комплексы ПВО в нынешних реалиях проблематично, а производство потребует длительного времени.

При этом существующий арсенал Ирана из более чем 2 тысяч баллистических ракет большой дальности не пострадал, как и иранская отрасль БПЛА.

Израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в ночь на 26 октября. Отмечается, что удар стали ответом еврейского государства за массированную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября.

В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство. Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.