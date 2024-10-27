Израиль заявил о продолжении использования всех средств для защиты страны

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Израиль будет стоять на своем и использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты граждан, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон.

"Ирану нельзя позволить и дальше прятаться за своими прокси, и пока он продолжает угрожать и пытаться навредить нам, он будет расплачиваться", – цитирует его выступление РИА Новости.

Дипломат добавил, что заявление Тегерана о нарушении Израилем международного права является нелепым.

Армия обороны страны нанесла серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

