Financial Times: Белый дом угрожает Ирану "последствиями" в случае ответа на удар Израиля

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Администрация президента США Джо Байдена угрожает руководству Ирана "последствиями", если Тегеран примет решение ответить на удар Израиля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

"Если Иран ответит, то Вашингтон будет защищать и поддерживать Израиль", – говорится в публикации.

Ранее член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари заявил, что страна не оставит без ответа атаку Израиля несмотря на то, что удар не причинил серьезного ущерба Ирану. По его словам, Израиль "должен заплатить за нарушение территориальной целостности" страны.

Израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в ночь на 26 октября. Отмечается, что удар стали ответом еврейского государства за массированную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября.

В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль, отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство. Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана.

Уточняется, что удары израильских ВВС были направлены на заводы Ирана по производству ракет, ракетные комплексы "земля–воздух" и местные средства ПВО. В ЦАХАЛ добавили, что Израиль оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.