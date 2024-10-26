Депутат иранского парламента Косари: Иран не оставит без ответа атаку Израиля

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Иран ответит на недавнюю атаку Израиля несмотря на то, что удар не причинил серьезного ущерба стране. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари в интервью агентству Fars.

По словам Косари, Израиль "должен заплатить за нарушение территориальной целостности" страны.

Ранее МИД Ирана заявил об ответе на израильскую атаку на основе Устава ООН. По мнению ведомства, Иран, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, считает себя вправе защищаться от актов внешней агрессии, а также решительно осуждает действия Израиля против ряда военных центров республики и рассматривает их как нарушение международного права и Устава ООН.

В ночь на 26 октября израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль, отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство.

Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана. Уточняется, что удары израильских ВВС были направлены на заводы Ирана по производству ракет, ракетные комплексы "земля–воздух" и местные средства ПВО. В ЦАХАЛ добавили, что Израиль оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.