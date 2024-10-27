Иран призвал провести экстренное заседание СБ ООН из-за атаки Израиля

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Иран попросил созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ночной атакой Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление постпредства Ирана при всемирной организации.

В Тегеране призвали Совбез и генсека ООН осудить Тель-Авив за акты агрессии, назвав удары еврейского государства нарушениями международного права и Устава ООН.

Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ, добавили в постпредстве.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что ответ Тегерана врагам республики будет взвешенным и продуманным.

Израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в ночь на 26 октября. Отмечается, что удар стали ответом еврейского государства за массированную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября.

В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство. Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.