28 октября, 05:24Политика
Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал просчетом атаку Израиля
Фото: 123RF/ajlber
Израиль просчитался, совершив нападение на иранскую территорию. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ", – приводит РИА Новости слова Хаменеи.
Армия Израиля нанесла серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.
В Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.
Новости мира: Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября