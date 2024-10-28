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28 октября, 05:24

Политика

Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал просчетом атаку Израиля

Фото: 123RF/ajlber

Израиль просчитался, совершив нападение на иранскую территорию. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ", – приводит РИА Новости слова Хаменеи.

Армия Израиля нанесла серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

В Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

Новости мира: Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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