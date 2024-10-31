CNN: Иран ответит на израильскую атаку до президентских выборов в США

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Ответ Ирана на недавний израильский удар может быть дан до президентских выборов в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.

"Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным", – заявил собеседник телекомпании.

Он также добавил, что ответные действия последуют до выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

В материале отмечается, что это может свидетельствовать о том, что Тегеран отказывается от своей первоначальной стратегии по преуменьшению серьезности атаки Израиля.

Армия Израиля нанесла серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

В Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.