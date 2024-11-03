Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 19:41

Происшествия
Главная / Новости /

The Times of Israel: "Хезболла" запустила более 100 ракет в сторону Израиля

"Хезболла" запустила более 100 ракет в сторону Израиля – СМИ

Фото: depositphotos/trekandshoot

В воскресенье, 3 ноября, боевики ливанской шиитской организации "Хезболла" выпустили более 100 ракет по территории Израиля, сообщает The Times of Israel.

Сколько ракет удалось сбить, издание не уточнило. Также нет информации о разрушениях или жертвах.

Ранее 2 ноября Ливан выпустил в сторону Израиля ракеты. В связи с этим в центральной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже были найдены три снаряда. Сообщалось об 11 пострадавших.

СМИ писали, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа. Как утверждали журналисты, такую просьбу представителям Катара и Египта высказал спикер парламента Ливана Набих Берри.

Новости мира: Израиль нанес удар по жилому дому в Ливане

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика