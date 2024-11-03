The Times of Israel: "Хезболла" запустила более 100 ракет в сторону Израиля

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В воскресенье, 3 ноября, боевики ливанской шиитской организации "Хезболла" выпустили более 100 ракет по территории Израиля, сообщает The Times of Israel.

Сколько ракет удалось сбить, издание не уточнило. Также нет информации о разрушениях или жертвах.

Ранее 2 ноября Ливан выпустил в сторону Израиля ракеты. В связи с этим в центральной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже были найдены три снаряда. Сообщалось об 11 пострадавших.

СМИ писали, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа. Как утверждали журналисты, такую просьбу представителям Катара и Египта высказал спикер парламента Ливана Набих Берри.