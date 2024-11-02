Kan: число пострадавших при обстреле центральной части Израиля выросло до 11

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Число получивших ранения после ракетного удара со стороны Ливана по центральной части Израиля увеличилось до 11. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Согласно ее данным, трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще восемь человек получили легкие травмы.

Ливан выпустил в сторону Израиля ракеты в ночь на 2 ноября. В связи с этим в центральной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже были найдены три снаряда. Сообщалось о семи пострадавших.

Ранее с территории Ливана по северной части Израиля было запущено около 30 ракет. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, часть снарядов удалось перехватить.

СМИ писали, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа. Как утверждали журналисты, такую просьбу представителям Катара и Египта высказал спикер парламента Ливана Набих Берри.