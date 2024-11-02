Семь человек пострадали при обстреле центральной части Израиля

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Семь человек получили ранения в результате обстрела города Тира в центральной части Израиля. Об этом служба скорой помощи Израиля Маген Давид Адом (MDA) сообщила в соцсети Х.

По данным службы, врачи и парамедики оказывают медпомощь пострадавшим и эвакуируют их в больницы Меир и Бейлинсон.

Ранее израильская армия сообщила, что в центральной части страны прозвучали сирены воздушной тревоги после запуска ракет со стороны Ливана. Позже стало известно об обнаружении трех снарядов.

Ранее СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав писали, что от израильских ударов по провинции Баальбек-Хермель на востоке республики погибли 52 человека, еще 72 пострадали.

Правительство Ливана надеется на соглашение о прекращении огня в ближайшие дни. По словам премьер-министра страны Наджиба Микати, ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря усилиям посредников.