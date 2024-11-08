Армия Израиля развернет спасательную операцию после нападения на израильтян в Амстердаме

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернет спасательную операцию при координации правительства Нидерландов из-за нападения на израильтян после футбольного матча в Амстердаме, сообщает ТАСС.

Миссию развернут с использованием грузовых самолетов. Кроме того, она будет включать медицинские и спасательные группы. Командование тыла возглавит спасательную операцию в сотрудничестве с различными управлениями, армейскими подразделениями и израильскими органами безопасности.

Инцидент произошел после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и "Маккаби" из Тель-Авива, прошедшего в Амстердаме в рамках Лиги Европы. По данным СМИ, сторонники Палестины напали на израильтян. Пострадали по меньшей мере 10 человек.

Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон разместил в своих соцсетях видеозапись нападения людей, на одежде которых видны символы палестинского государства. По данным МИД Израиля, серьезность полученных израильтянами травм пока неизвестна, поскольку они не выходят на связь.

Совет национальной безопасности (СНБ) еврейского государства также призвал израильтян, посещающих Амстердам, укрыться в своих отелях. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился эвакуировать израильтян из Амстердама.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года, когда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на массированную атаку израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

Конфликт получил новый виток развития в сентябре этого года, когда израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".