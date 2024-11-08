"Роскосмос" показал кадры извержения вулкана Шивелуч из космоса

Госкорпорация "Роскосмос" показала в своем телеграм-канале кадры извержения вулкана Шивелуч на полуострове Камчатка.

Сильное взрывное извержение было зафиксировано 7 ноября. По данным экспертов, вулкан выбросил в воздух столбы пепла на высоту 10–11 километров над уровнем моря. Ветер постепенно относит облако пепла в северо-восточном направлении.

За активностью вулкана продолжает следить спутник "Арктика-М", отметили представители корпорации.

После пробуждения и извержения вулкана в поселке Усть-Камчатск закрыли детские сады и школы. Также были отменены развлекательные мероприятия.

Кроме того, на фоне вулканической активности в Усть-Камчатском районе Камчатки ввели режим повышенной готовности. При этом транспортное сообщение с районом не прерывалось. Более стабильная обстановка наблюдается в Козыревске и Ключах.