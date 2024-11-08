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08 ноября, 07:30

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Новости регионов: на Камчатке проснулся вулкан

Новости регионов: на Камчатке проснулся вулкан

Новости регионов: автобус с рабочими перевернулся на трассе под Красноярском

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ВС РФ нанесли удар по формированиям ВСУ в Курской области

Вулкан Шивелуч на Камчатке сорвал учебный процесс. Из-за извержения в поселке Усть-Камчатск закрыли детские сады и школы. Также отменили развлекательные мероприятия. Вулкан за сутки выбросил три столба пепла на высоту в восемь с половиной километров. Шлейф протянулся на 120 километров к востоку.

Не работает детский сад и в селе Табуны Алтайского края. Там штормовой ветер сорвал крышу с учебного заведения. В неизвестном направлении улетело 500 квадратных метров кровли. Детей до прихода родителей перевели в безопасное место. Ремонтом крыши займутся, когда стихия утихнет.

В Оренбургской области в городе Орске подготовили к сдаче 140 коттеджей для пострадавших от весеннего паводка. В результате прорыва дамбы тысячи людей остались без жилья. Новый жилой комплекс "Звездный" находится далеко от поймы реки, что исключает угрозу затопления при следующем паводке, утверждают местные власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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