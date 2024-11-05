МО РФ: Украина планировала захватить Курскую АЭС силами 20 тыс военных

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Минобороны России предоставило слайды из доклада Государственной службы Украины по ЧС по плану захвата Курской АЭС. Документы показали во время брифинга начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Отмечается, что для захвата станции планировалось задействовать 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пять установок РСЗО. Согласно планам Киева, лишь российская территория подверглась бы радиоактивному заражению в случае аварии на Курской АЭС, уточнил Кириллов.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

За все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 29,6 тысячи военных. Владимир Путин выразил уверенность в полном освобождении региона от украинских формирований. Он считает, что после зачистки территории там будет востребована работа волонтеров.