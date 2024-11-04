Общие потери ВСУ в Курской области составили более 29,6 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ потеряли более 29,6 тысяч военных в Курской области за все время боевых действий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, среди потерь украинских войск 184 танка, 106 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1 078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок РСЗО.

Также ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в направлении Новоивановки Курской области и сорвали атаки у Леонидова и Плехова.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Если вторжение в Курскую область окажет влияние на окончание конфликта на Украине, то Киев этим воспользуется, заявил ранее Владимир Зеленский. Он добавил, что Украина не собирается захватывать российскую территорию. По его словам, украинскую сторону интересует возвращение собственных земель.

