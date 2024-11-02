СК расследует дело о гибели российских военнопленных в Курской области

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Следственный комитет России расследует обстоятельства гибели российских военнопленных в Курской области, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК.

По данным правоохранителей, в соцсетях появилась фотография, где видны российские военнопленные без признаков жизни. У одного из них за спиной были связаны руки, что может говорить об их гибели в украинском плену.

Следователям поручено возбудить уголовное дело, найти точное место снимка и провести тщательное расследование произошедшего, зафиксировав доказательства преступлений украинских боевиков и тех, кто мог быть причастен к трагедии.



Ранее следователи завели дело против более 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых подозревают в совершении различных преступлений на территории Курской области. Перешедшие границу стреляли как по военнослужащим России, так и по мирным гражданам, однако затем представители ВСУ попали в российский плен.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении составили 29 100 солдат.

