СК завел дело против 130 украинских военных за преступления в Курской области

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Следователи завели дело против более 130 солдат ВСУ, которых подозревают в совершении различных преступлений на территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, с начала августа по октябрь свыше 130 украинских военнослужащих незаконно пересекли госграницу России. Отмечается, что они были вооружены автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, а также взрывными устройствами.

Следователи выяснили, что вышеуказанные солдаты ВСУ стреляли как по военнослужащим России, так и по мирным гражданам. Украинские военные впоследствии были взяты в плен, а затем переданы следственным органам.

Ранее суд в Курске арестовал девятерых украинских военных, незаконно пересекших государственную границу и участвовавших в боях в регионе.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев на курском направлении лишились 25 943 военных и 175 танков. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов также уточнял, что к середине октября ВС РФ смогли освободить около половины территорий региона, занятых противником.

