Богачев: ВСУ захватили в плен мирных жителей в Судже

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Украинские военные захватили в плен оставшихся в Курской области мирных граждан Суджанского района. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Богачев.

По его словам, мирных жителей удерживают в школе-интернате на территории города Суджи. Эта информация, как он утверждает, подтверждается видеороликами, которые снимали украинцы.

"Есть ли еще такие учреждения – у меня нет такой информации", – уточнил Богачев.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России имеется информация о создании боевиками ВСУ в приграничье подобия концлагерей. Дипломат уточнила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, общие потери ВСУ в Курской области превысили 21 550 человек.

