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Украинские солдаты подвергают российских военнопленных избиениям и пыткам в украинском плену, следует из периодического доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине, передает ТАСС.

С марта 2023 года было опрошено 205 российских военнопленных, из которых 104 подробно рассказали о пытках или других формах жестокого обращения, говорится в документе. Один из них сообщил, что его по очереди пинали и избивали от шести до восьми мужчин. При этом они использовали молотки, дубинки и металлические трубы.

"Это длилось 3–4 часа. Один из мужчин сказал, что они сделали это, чтобы заставить нас (военнопленных. – Прим. ред.) говорить на предстоящих допросах", – цитируют его в докладе.

Авторы документа уточнили, что украинские солдаты зачастую бьют по коленям и суставам, сопровождая это угрозами смертью или физическим насилием. Также во время пыток они используют резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, электрошокеры и иные электрические устройства, например автомобильные аккумуляторы.

Кроме того, 10 российских военнопленных сообщили о сексуальном насилии в их сторону.

"УВКПЧ расценило эти акты насилия как преднамеренное причинение жестокой боли и страданий жертвам", – подчеркивается в документе.

В докладе также указано, что некоторые опрошенные пленные идентифицировали военнослужащих ВСУ и СБУ, которые направляли на них оружие или разряжали его возле их головы. Также россиян избивали на блокпостах во время перемещения между транзитными пунктами или по пути к официальным местам содержания под стражей, в частности в харьковское СИЗО.

Медицинский персонал, в свою очередь, игнорировал сообщения о пытках. По данным УВКПЧ, пытки и жестокое обращение в основном происходили на начальных этапах плена, когда российских военнопленных держали в транзитных пунктах в течение нескольких дней. Так, 15 опрошенных россиян сообщили, что медперсонал предлагал военнопленным указывать в документах, что травмы были получены якобы во время боевых действий.

Речь в докладе также идет, в частности, о таких местах, как подвалы, гаражи и частные дома. При этом 32 военнопленных "рассказали о случаях пыток или жестокого обращения более чем в одном месте транзита".

При этом Генпрокуратура Украины сообщила УВКПЧ о пяти досудебных расследованиях по фактам возможного жестокого обращения, а также умышленных убийств российских военнопленных.

"Однако ни один человек не получил уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями", – заключили авторы доклада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России имеется информация о создании боевиками ВСУ в приграничье подобия концлагерей. Дипломат уточнила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области.