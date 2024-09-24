Представители МККК посетили военнопленных в Курской области

Фото: ТАСС/Александр Река

Международный Комитет Красного Креста (МККК) смог посетить военнопленных в Курской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Клер Каплун.

"Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас", – сказала представитель организации.

При этом Каплун не уточнила, к какой стороне относятся военнопленные. Также организация публично не комментирует количество, местонахождение и имена пленных для безопасности их семей.

Между тем 14 сентября захваченные в плен в Курской области российские военные были возвращены в РФ в результате переговорного процесса. Взамен украинской стороне были переданы 103 военнопленных ВСУ.

После освобождения бойцам оказали психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с близкими. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении солдат из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. По последним данным, потери ВСУ с начала боевых действий в Курской области составили более 16,7 тысячи человек.