ВСУ потеряли более 16,7 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала боевых действий в Курской области составили более 16,7 тысячи человек, включая 360 военных за сутки. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, за минувшие сутки украинские войска потеряли боевую машину пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Более того, четыре украинских военных попали в плен.

Всего за весь период боев ВСУ потеряли 61 боевую машину пехоты, 95 бронетранспортеров, 809 боевых бронированных машин, 508 автомобилей, 136 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку РСЗО, восемь пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих автомобилей, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы и две РЛС ПВО.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что российских солдат, которые были окружены более месяца в Курской области после нападения ВСУ на регион, вывели. Большинство из них уже находятся в госпиталях в Москве и других регионах.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.

