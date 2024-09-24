Алаудинов сообщил о выведении военных из окружения в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российских солдат, которые были окружены более месяца в Курской области после нападения ВСУ на регион, вывели. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, силы РФ некоторое время не имели возможности доступа к бойцам, однако после закрепления на участке военных вывели. Большинство из них уже находятся в госпиталях в Москве и других регионах.

Бои с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По последним данным, потери ВСУ за все время боев на курском направлении составили более 16,4 тысячи военнослужащих и 127 танков.

При освобождении ряда населенных пунктов Кореневского района в Курской области удалось найти 268 человек. При этом 118 из них были в розыске по запросам родственников.