Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракета ВСУ уничтожена в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы.

Ранее угрозу ракетной атаки объявили на территории Курской области. Тех, кто находится дома, он призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящихся на улице он попросил зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие. Через 11 минут ракетную опасность отменили.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.