На сайте "Миллион призов" собрали более 21 млн рублей жителям Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В течение месяца москвичи собрали и перечислили в адрес пострадавших на приграничных территориях граждан свыше 21 миллиона рублей через сайт "Миллион призов". Об этом сообщил руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Всего за месяц жители – участники московских проектов собрали более 21 миллиона рублей в помощь пострадавшим на приграничных территориях. На эти средства приобретаются продукты питания и предметы первой необходимости, в которых так нуждаются семьи", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Пищелко также выразил благодарность каждому жителю Москвы, кто присоединился к акции и пожертвовал в адрес Российского Красного Креста свои баллы.

Сбор помощи для пострадавших на приграничных территориях продолжается на сайте "Миллион призов". Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зайти в раздел "Поощрения" и выбрать категорию "Благотворительность". Москвичи могут пожертвовать от 500 до 5 000 баллов городской программы лояльности "Миллион призов", полученных за участие в проектах "Активный гражданин", "Город заданий", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и других.

Ранее стало известно, что за прошедшее лето в 27 "Домиках добра" удалось собрать свыше 12,8 тысячи гуманитарных товаров. Еще москвичи подписали около тысячи открыток. Гуманитарную помощь направят участникам спецоперации, жителям новых и приграничных регионов России, а также животным из приюта. На военных пришлось 41% товаров, еще 48% – на подарки для детей, а все остальное для животных.

До этого участники столичных гастрономических фестивалей "Вкусы России", "Лето в Москве. Мороженое и сладости – 2024", а также форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" передали бойцам СВО угощения. Предприниматели Москвы и других российских регионов отправили военным варенье, мед, травяные сборы, чай и другие товары.