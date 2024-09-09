В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел "Участникам боевых действий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В благотворительном сервисе на портале mos.ru появилась новая категория "Участникам боевых действий", с помощью которой можно оказать помощь участникам и ветеранам боевых действий, а также поддержать жителей приграничных регионов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня особенно важно объединить усилия, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается в ней. Благодаря нашей с вами поддержке необходимое лечение, медикаменты, предметы первой необходимости и многое другое могут получить и те, кто сегодня на передовой, и ветераны, и жители приграничных территорий. Каждый может поучаствовать в большом и очень важном деле", – заявила Екатерина Драгунова, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В новой категории представлены два фонда: "Память поколений" и "Народный фронт. Все для победы!".

"Благотворительный сервис на портале mos.ru был создан более 3,5 года назад, чтобы сделать поддержку нуждающихся простой, удобной и безопасной. Сегодня на странице сервиса представлены 93 благотворительные программы, в адрес которых неравнодушные горожане уже направили почти 150 миллионов рублей", – заявил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.

Он отметил, что Москва постоянно дорабатывает и развивает сервис, а число организаций, входящих в него, возрастает. Фролов подчеркнул, что сейчас поддержать категория "Участникам боевых действий" горожане могут с помощью пожертвований, подписки на регулярную помощь или открытия благотворительного сбора.

Фонд "Народный фронт. Все для победы!" был открыт в мае 2022 года, его целью стала поддержка российских солдат и офицеров, находящихся на передовой и выполняющих боевые задачи. Организация также доставляет гуманитарную помощь жителям новых и приграничных регионов, которые пострадали от боевых действий. За время работы фонда было собрано более 15 миллиардов рублей.

Москвичи также могут поддержать фонд "Память поколений". Его целью является помощь ветеранам боевых действий и труженикам тыла, пожертвования собираются на оказание качественной медицинской помощи, а также на закупку медикаментов и средств реабилитации, и на оплату дорогостоящих операций и восстановительных курсов для ветеранов.

Фонд был основан в 2015 году, и за время своей работы помог более чем 19 тысячам ветеранов по всей стране, которые получили современные протезы, слуховые аппараты, высокотехнологичные коляски, комплекты медикаментов, а многие подопечные фонда прошли лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях.

Самым легким, быстрым и безопасным способом помогать нуждающимся является отправка пожертвований через благотворительный сервис на портале mos.ru. Проект представляет только проверенные некоммерческие организации, которые числятся в реестре благотворительных организаций столицы и регулярно предоставляют отчеты о проделанной работе.

Узнать больше о каждой из них можно на сайте сервиса, нажав на карточку организации. Гражданам доступна информация о программе фонда, его целях деятельности и истории его создания. Все желающие могут изучить и отчеты фонда об использовании собранных средств. Для удобства пользователей все организации в сервисе размещены в соответствующих категориях в зависимости от их программы поддержки.

Москвичи могут внести пожертвования подопечным одной или нескольких программ понравившейся категории, в таком случае сумма распределится поровну между всеми НКО выбранного раздела. Сервис также предоставляет возможность настроить регулярную поддержку организаций, для этого после первого перевода средств необходимо на нажать на кнопку "Подключить автоплатеж". Ежемесячная поддержка позволяет НКО оказывать помощь большему числу подопечных, запускать долгосрочные программы, вести важные социальные проекты.

Еще одним способом помощи, доступным для москвичей, является создание собственного благотворительного сбора в пользу одной из категорий программ. Открыть сбор можно за пару минут. Для этого в сервисе нужно выбрать повод и категорию, которую вы хотите поддержать. Ссылку нужно опубликовать в соцсетях или поделиться ею с близкими людьми. Каждое пожертвование в рамках сбора направляется напрямую в адрес благотворительных организаций выбранной категории и поровну распределяется между ними.

Между тем в Москве участникам СВО помогают фермеры, поставляющие продукцию на ярмарки и рыбный рынок "Москва – на волне". Участники ярмарок отправляют в зону СВО разные продукты, а также средства для обеззараживания воды.

Кроме того, жителям приграничных районов страны оказывают поддержку и некоммерческие организации (НКО) столицы. С начала августа благотворительный фонд "Банк еды "Русь" работает в Курске в одном штабе со студенческим корпусом РФ и Общероссийским народным фронтом. Представители фонда отвечают за логистику, товары и саму работу склада, куда поступают грузы с гуманитарной помощи со всей РФ.