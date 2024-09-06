Фермеры московских ярмарок и рыбного рынка поддерживают участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фермы, предоставляющие свою продукцию на московских ярмарках и рыбном рынке "Москва – на волне", отправляют на СВО сезонные продукты, товары длительного хранения, специальные средства для обеззараживания воды и многое другое, а в госпитали – северную рыбу. Об этом рассказали на портале мэра и правительства столицы.

У многих фермеров участниками СВО являются самые близкие люди. Например, в зону боевых действий отправились муж и один из сыновей Майи, которая продает товары на ярмарке на Мосфильмовской улице. Она вместе со вторым сыном ежемесячно организует отправку машины с продуктами на СВО.

"Чаще всего это помидоры, дыни, арбузы, копченая колбаса, тушеная говядина, а так там почти все есть", – рассказала женщина, добавив, что в сборе участвуют все фермеры, торгующие с ней рядом, а также ее родственники и друзья.

В свою очередь, брат Светланы, которая является фермером ярмарки выходного дня в ЗАО, тоже является участником СВО. Сама женщина проживает в поселке Тамбовской области, откуда каждые две недели отправляется машина с помощью для солдат. По ее словам, местные жители собирают овощи, крупу, консервы, мясо, печенье и конфеты, а также кофе и чай.

Свой вклад вносят и пожилые жительницы поселка. Светлана уточнила, что они вяжут для военных теплые шерстяные носки, а дети рисуют открытки и пишут письма.

Между тем поставщик рыбы и морепродуктов для рыбного рынка "Москва – на волне" Василий принимает участие в поддержке бойцов СВО и жителей приграничных областей с 2023 года. Например, бойцам, находящимся на лечении в госпиталях, он отправил омуля и муксуна, а пострадавшим в Курской области – свыше 300 банок тушенки из мяса оленя, лося и кабана.

Между тем жителям приграничных районов страны оказывают поддержку и некоммерческие организации (НКО) столицы. С начала августа благотворительный фонд "Банк еды "Русь" работает в Курске в одном штабе со студенческим корпусом РФ и Общероссийским народным фронтом. Представители фонда отвечают за логистику, товары и саму работу склада, куда поступают грузы с гуманитарной помощи со всей РФ.

За все это время жителям передали свыше 810 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Работа здесь идет в три смены, а всего на складе трудятся около 150 человек.