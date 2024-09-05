Мурашко заявил, что в Курской области нет проблем с медикаментами

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Больницы Курской области оснащены необходимыми оборудованием и медикаментами, сообщил во время рабочего визита в регион министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все есть в достаточном количестве, и лекарственные препараты, и медицинское оборудование, и препараты крови", – передает ТАСС его слова.

Мурашко также поблагодарил жителей региона за активное участие в сдаче крови для раненых курян, которых в срочном порядке эвакуировали из приграничных зон области. По его словам, Курская область не испытывает недостатка в препаратах крови.

С 6 августа в приграничной зоне региона ведутся бои с ВСУ, вследствие чего на территории Курской области ввели режим ЧС федерального значения и КТО. По последним данным, потери ВСУ на курском направлении составили 10 100 солдат и 81 танк.

В 199 ПВР России временно проживают более 11 тысяч курян. Им оперативно предоставляется медицинская и психологическая помощь. В Курскую область регулярно поставляется гуманитарная помощь из разных регионов России.