Свыше 11,6 тыс эвакуированных из Курской области размещены в 199 ПВР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Свыше 11,6 тысячи человек, эвакуированных из Курской области, размещены в 199 пунктах временного размещения (ПВР) в 30 регионах страны, передает пресс-служба МЧС России.

Из них более 3,5 тысячи детей. В свою очередь, в 55 ПВР Курской области размещены около 7 тысячи человек. В ведомстве уточнили, что за минувшие сутки из приграничных территорий в безопасные районы были эвакуированы 248 человек, а воссоединились с родственниками 30 жителей.

Кроме того, за прошедшие сутки в Курскую область было доставлено 44 тонны гуманитарной помощи, а в общей сложности – 3,8 тысячи тонн, с помощью 158 колонн.

Помимо этого, в министерство поступило более 80 обращений через телефон горячей линии, для помощи задействовано семь психологов МЧС России.

Между тем за сутки пиротехники МЧС РФ обнаружили и уничтожили авиабомбу и два кассетных боеприпаса М-77. При этом всего уничтожению подверглись более 308 ВОП, обследованию – свыше 23 гектаров земли.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, ВСУ на курском направлении потеряли более 8,9 тысячи военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты и 70 бронетранспортеров.