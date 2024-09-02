ВСУ потеряли более 8,9 тыс военных на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Всего за время боевых действий на курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 8,9 тысячи военных, 80 танков, 38 боевых машин пехоты и 70 бронетранспортеров. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также ВС РФ ликвидировали 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 6 РСЗО HIMARS и две MLRS, 7 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

При этом за сутки украинские военные потеряли на этом направлении более 350 военных и 14 единиц бронетехники.

ВС РФ минувшие за сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное, сорвали три попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Владимир Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить российское наступление в Донбассе. Как подчеркнул президент, это сделать это не удалось. Путин также добавил, что РФ разберется с украинскими бандитами, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье.