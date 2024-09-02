Алаудинов заявил об уничтожении украинской техники в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы РФ уничтожили за день на курском направлении три единицы техники украинских подразделений, а также миномет и квадроцикл противника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Он добавил, что на участке, контролируемым спецназом "Ахмат", сохраняется спокойная обстановка.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 1 сентября, общие потери украинских формирований за время боевых действий на курском направлении составили более 8,5 тысячи человек. Также ВСУ потеряли 80 танков, 37 боевых машин пехоты и прочей техники.

Более 1 400 жителей Курска уехали в безопасные районы за прошедшую неделю. В 30 регионах в 198 пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей.