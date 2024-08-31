ВС РФ уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделение группировки войск "Север" ВС РФ обнаружили в приграничном районе Курской области оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ и уничтожили его. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Цель была поражена артиллерийским ударом, уточнили в ведомстве. Кроме того, средства объективного контроля в режиме реального времени фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

В МИД РФ заявили о признании лидера Украины Владимира Зеленского, что атака на Курскую область нужна для обменов, однако Россия свою территорию ни с кем не обсуждает. В ведомстве отметили, что все те, кто пытается препятствовать переговорам между Россией и Украиной, должны понимать, что чем дальше, тем труднее будет договариваться.