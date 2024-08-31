Лавров: РФ не обсуждает "обменов" своей территории из-за атаки на Курскую область

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Владимир Зеленский признается, что атака на Курскую область нужна для обменов, однако Россия свою территорию ни с кем не обсуждает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

По его словам, трудно судить, какую цель и замысел ставил Киев, нападая на Курскую область. Он подчеркнул, что сейчас это обсуждают политологи.

"И даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания по Фрейду, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берет, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведем", – сказал министр.

Он также отметил, что все те, кто пытается препятствовать переговорам между Россией и Украиной, должны понимать, что чем дальше, тем труднее будет договариваться. Министр также обозначил, что никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может.

Бои с украинскими войсками не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении, по последним данным, составили 7 800 солдат и 75 танков.

МИД РФ также заявил о беспорядочных ударах ВСУ по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных украинцами по населенным пунктам.

О приказе расстрела всех гражданских, которые окажут им сопротивление в Курской области, рассказывали и сами украинские солдаты, находящиеся в плену.