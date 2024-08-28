Пленный рассказал о приказе ВСУ стрелять в жителей Курской области

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Начальство Вооруженных сил Украины (ВСУ) дало военным приказ о расстреле всех гражданских, которые окажут им сопротивление в Курской области, рассказал пленный украинский солдат Дмитрий Лабунский.

"Если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать", – цитирует ТАСС его слова, произнесенные на кадрах видео, которое было предоставлено министерством обороны РФ.

Лабунский имел в виду мирных жителей российского региона, уточнили представители ведомства.

Ранее пленный военный ВСУ Николай Тяжкороб рассказал, что украинские боевики занимались мародерством на территории Курской области. По его словам, они воровали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь и еду.

Кроме того, военнопленный отметил, что солдатам было неизвестно об их направлении в российский регион. Он подчеркнул, что украинские войска не желают продолжения боевых действий.

Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.