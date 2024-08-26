Алаудинов заявил о росте числа пленных боевиков ВСУ в Курской области

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Число боевиков украинских войск, взятых в плен Вооруженными силами России в Курской области, продолжает расти, часть из них сдается добровольно. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь", – цитирует генерала РИА Новости.

Как подчеркнул командир спецназа, военные ВСУ попадают в плен как через солдат "Ахмата", так и через другие подразделения российской армии, которые успешно координируют между собой.

По словам Алаудинова, боевые действия в Курской области осуществляются без перерывов, однако обстановка характеризуется как контролируемая и рабочая. При этом он уточнил, что серьезных изменений на линии боевого соприкосновения не произошло.

Бои с украинскими формированиями продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО, который распространили в Белгородской и Брянской областях.

По последним данным, с 6 августа ВСУ потеряли на курском направлении уже более 5 800 военнослужащих. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку ВСУ на Курскую область частью "большой операции". При этом он не стал раскрывать все цели действий войск, однако заявил, что они направлены на то, чтобы "заставить РФ быть готовой к справедливому миру".

В свою очередь, Путин заявлял, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах. По его словам, противник при помощи "западных хозяев" выполняет их волю.

