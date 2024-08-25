МО РФ: ВСУ с начала боев на курском направлении потеряли более 5 800 военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные с начала боев в Курской области потеряли более 5 800 военнослужащих, 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронированных машины, 177 автомобилей и 37 артиллерийских орудий. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили пять установок ЗРК противника, 11 пусковых установок РЗСО, включая три HIMARS и одну MLRS, 9 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны, пять единиц инженерной техники, в том числе две машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

На данный момент, как уточнили в ведомстве, операция по ликвидации украинских формирований продолжается. Так, подразделениям группировки войск "Север" с помощью авиации и артиллерии удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в населенных пунктах Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.

Также российские военные сорвали попытки атак украинских формирований в населенных пунктах Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. По итогу ВСУ потеряли около 40 человек убитыми и ранеными, танк, 4 боевые бронемашины и два автомобиля.

"Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории", – заявили в министерстве.



Бои между ВС РФ и ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Российские военнослужащие смогли уже уничтожить больше половины ресурсов украинской армии, которые Киев бросил на курское направление. ВС РФ продолжают зачистку региона от формирований ВСУ, рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

