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ВСУ не дают российским военным вывести украинских пленных в безопасную зону на курском направлении, так как они осуществляют постоянные обстрелы территории. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

"Они делают все, для того чтобы эти пленные не дошли у нас непосредственно до зоны, где они будут в безопасности", – подчеркнул он.

Кроме того, как уточнил Алаудинов, его подразделение захватило в плен уже около семи-восьми украинских солдат, двое из которых получили ранение. Один из них, по словам командира спецназа "Ахмат", был серьезно ранен. В связи с этим военных доставили в госпиталь, где им оказывают военно-врачебную помощь.

"Остальные пленные на данный момент находятся пока на месте. Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные <...>, по сути, погибают от рук своих же товарищей", – подытожил Алаудинов.

Недавно командир спецназа "Ахмат" рассказал, что на участке в Курской области, где военнослужащие из его подразделения ведут боевые действия, не было выявлено ни одного наемника среди пленных.

Бои с украинскими военнослужащими не прекращаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ потеряли 5 137 боевиков на данном направлении, а также 69 танков.

