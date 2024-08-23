23 августа, 15:18Политика
Алаудинов заявил, что ВСУ не дают вывести пленных украинских бойцов в безопасную зону
Фото: 123RF/zabelin
ВСУ не дают российским военным вывести украинских пленных в безопасную зону на курском направлении, так как они осуществляют постоянные обстрелы территории. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.
"Они делают все, для того чтобы эти пленные не дошли у нас непосредственно до зоны, где они будут в безопасности", – подчеркнул он.
Кроме того, как уточнил Алаудинов, его подразделение захватило в плен уже около семи-восьми украинских солдат, двое из которых получили ранение. Один из них, по словам командира спецназа "Ахмат", был серьезно ранен. В связи с этим военных доставили в госпиталь, где им оказывают военно-врачебную помощь.
"Остальные пленные на данный момент находятся пока на месте. Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные <...>, по сути, погибают от рук своих же товарищей", – подытожил Алаудинов.
Недавно командир спецназа "Ахмат" рассказал, что на участке в Курской области, где военнослужащие из его подразделения ведут боевые действия, не было выявлено ни одного наемника среди пленных.
Бои с украинскими военнослужащими не прекращаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.
По последним данным, ВСУ потеряли 5 137 боевиков на данном направлении, а также 69 танков.
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