Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 5 137 военнослужащих и 69 танков за время боевых действий на курском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также, по данным оборонного ведомства, украинские войска лишились 27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия и 5 установок зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, российские силы уничтожили 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось 3 РСЗО HIMARS и одна MLRS, а также 6 станций радиоэлектронной борьбы и 4 единицы инженерной техники. Под удар ВС РФ также подпали 2 инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77.

В настоящий период военнослужащие РФ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ.

Вместе с тем саперы обнаружили и уничтожили в одном из районов Курской области две авиабомбы, которые были выпущены украинскими формированиями, сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента информационной политики МЧС Артема Шарова.

Специалисты обезвредили бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, уточнил он. Кроме того, на территории, близкой к одному из населенных пунктов области, удалось обнаружить еще 20 взрывоопасных предметов.

По прошествии двух последних дней приграничные районы Курской области покинули около 2 тысяч человек, добавил представитель ведомства. Местные жители уезжали из региона как самостоятельно, так и в составе организованных колонн.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Украинская ДРГ также предприняла попытку зайти на территорию Брянской области. Диверсанты киевского режима рассчитывали пройти через границу и продвинуться в регион через Климовский район, однако силы пограничного управления ФСБ России и Минобороны нанесли противнику огневое поражение.

