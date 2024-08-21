Попытка проникновения украинской ДРГ пресечена в Брянской области

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Попытка проникновения украинской ДРГ пресечена в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, предотвратить попытку проникновения противника удалось региональным силам ПУ ФСБ России вместе с подразделениями российской армии. Губернатор уточнил, что украинской ДРГ было нанесено огневое поражение.

Сейчас, как утверждает Богомаз, ситуация в месте, где была пресечена попытка прорыва, стабилизирована и находится под контролем регионального оперштаба.

21 августа замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов предупреждал, что бойцы спецназа "Ахмат" готовятся отразить удар подразделений ВСУ, которые занимаются перегруппировкой на курском направлении. При этом точно не было известно, куда именно формирования Украины планируют нанести удар.

На этом фоне были созданы группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", командующие которых вместе с представителем Генштаба ВС РФ будут отвечать за защиту людей и территорий от атак беспилотников и иных средств нападения.

Бои между ВС РФ и ВСУ не прекращаются на территории Курской области. По последним данным, ВСУ за все время боев на данном направлении потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.

В связи с этим в Курской области ввели режим ЧС федерального характера и режим КТО, который действует не только в регионе, но и в Белгородской и Брянской областях.

