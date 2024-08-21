Захарова пообещала преследование без срока давности напавших на Курскую область

Фото: 123RF/mikrokon

Террористы из Вооруженных сил Украины (ВСУ), напавшие на Курскую область, будут преследоваться без срока давности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что речь идет о тех боевиках, которых не постигнет "справедливое возмездие" в ходе боевых действий. По словам Захаровой, уже сейчас есть множественные свидетельства о варварских действиях украинских войск против мирного населения региона.

"Речь идет об убийствах, уничтожении жилых домов, угоне в плен граждан России, избиении, издевательствах, мародерстве, равно как и теракты в других регионах, удары по Запорожской атомной электростанции", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее участники спецоперации уже рассказывали о большом количестве фотографий, на которых видны мирные жители, расстрелянные в упор. Сами плененные украинские боевики признавались, что получили приказ при сопротивлении расстреливать мирных жителей.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Общие потери украинцев на этом направлении составили 4 430 солдат и 65 танков.

