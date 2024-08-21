Шольц заявил, что Украина секретно готовила атаку на Курскую область

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Украина готовила атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе, сообщает ТАСС.

Шольц указал, что Германия внимательно следит за развитием событий. Он заверил, что Берлин продолжит поддерживать Киев и останется его крупнейшим сторонником в Европе.

Бои между российскими и украинскими войсками в Курской области идут с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По последним данным, ВСУ за все время боев в Курской области потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.

Сейчас подразделения ВСУ на курском направлении блокированы. Идет их выдавливание из населенных пунктов, сказал замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.

