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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в эфире Первого канала, что на участке в Курской области, где военнослужащие из его подразделения ведут боевые действия, не было выявлено ни одного наемника среди пленных.

С 6 августа ВС РФ продолжают выбивать с территории Курской области украинские формирования. По последним данным, ВСУ за все время боев на данном направлении потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.

На этом фоне в Курской области ввели режим ЧС федерального характера, а также режим КТО, который действует не только в регионе, но и в Белгородской и Брянской областях.

